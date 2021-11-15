Горячую линию по услугам такси и каршерингу запустил тюменский Роспотребнадзор

Горячая линия по услугам такси и каршеринга с 15 по 26 ноября работает в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, чтобы консультировать граждан и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси, а также безопасности пользования этими категориями услуг.

В Тюмени задать свои вопросы можно по телефонам: 8(3452) 20-34-56, 20-22-86 (часы работы: понедельник - четверг: 9.00 - 18.00; пятница: 9.00 - 16.45; перерыв: 13.00 – 13.45).

Кроме того, можно обратиться в Консультационный центр на базе Центра гигиены и эпидемиологии: 8(3452) 68-48-94 (часы работы: понедельник - четверг: 8.00 - 17.00; пятница: 8.00 - 14.30; перерыв: 12.00 – 12.30).

Жители муниципальных районов и городов по вышеперечисленным вопросам могут обратиться в свои территориальные отделы, со списком телефонов можно ознакомиться на сайте РПН.