Эксперты выяснили, чем занимаются тюменцы в длинные выходные

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела онлайн-опрос и выяснила, как жители Тюменской области предпочитают отдыхать от работы и достаточно ли им выходных.

"В условиях сложной эпидемиологической обстановки 65% жителей региона выходные дни предпочитают посвящать семье, 53% гуляют. 38% просто сидят дома, 35% проводят время с друзьями. 32% отдыхают от работы в коротких путешествиях выходного дня, 29% - на даче или огороде. Еще 14% в выходные работают на второй работе (чаще всего это ИТ-специалисты, юристы и маркетологи), 9% делают ремонт", - сообщили в пресс-службе hh.ru Урал.

Опрос показал, что 53 % жителей Тюменской области уверены, что выходных дней должно быть больше. Достаточно времени для отдыха имеют только 29 % респондентов, остальные затруднились ответить.