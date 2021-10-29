С 1 по 3 ноября автобусы Тюмени будут ходить по графикам выходных дней

15:31 29 октября 2021
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В период нерабочих дней с 1 по 3 ноября включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам выходных дней, сообщили в МКУ "Тюменьгортранс".

Уточнить актуальное расписание движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте Тюменьгортранса tgt72.ru в разделе "Расписание" или в мобильном приложении "Тюменский транспорт".

Теги: автобусы
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