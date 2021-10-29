В Тюменской области за пожароопасный период выписано штрафов на 7 миллионов рублей

В пожароопасный сезон в Тюменской области составлено 720 протоколов об административных правонарушениях, в прошлом году 426. с учетом административных дел, поступивших из органов прокуратуры, рассмотрено 782 дела об административных правонарушениях, вынесено 664 постановления о штрафах на общую сумму более 7 млн рублей, сообщил н начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей Шутов.

В результате оперативного реагирования на каждый пожар установлены и привлечены к ответственности 56 лиц, непосредственно виновных в их возникновении. Им предъявлены судебные иски о взыскании с них расходов, понесенных при тушении пожаров, сообщил представитель МЧС.

В этом году пожарная обстановка потребовала больших усилий от всех служб, пристальное внимание к ситуации было не только со стороны региональных, но и федеральных структур. Увеличению пожаров способствовали неблагоприятные погодно-климатические условия и халатная деятельность людей, подчеркнул Алексей Шутов.

С начала года в области произошло более 1850 пожаров сухой травянистой растительности на площади в 16 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом двукратное увеличение. Пик пожаров, как и прежде, пришелся на апрель-июнь. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано на территории Тюмени — 359, Тюменского района — 288, Ялуторовского района — 104, Ялуторовска — 85, Ишимского района — 70.

Еще более сложно складывалась обстановка в лесном фоне. В целом произошло 673 пожара — в три раза больше, чем в 2020 году.

"Обо всей серьезности и масштабности прошедших пожаров свидетельствуют и факты перехода огня на жилые дома, хозпостройки в Тюменском, Упоровском, Абатском, Тобольском и Викуловском районах. Благодаря совместным слаженным действиям нам удалось ситуацию стабилизировать и не допустить перехода огня в 91 случае на населенные пункты и садовые товарищества", - рассказал Шутов.

Представитель МЧС отметил, что в течение сезона велась межведомственная профилактическая работа с населением. В ней участвовали МЧС, Росгвардия, УМВД, органы местного самоуправления, сотрудники профильных департаментов, казачество и добровольцы. Проведено 80 тысяч подворовых обходов, более 2,5 тысяч сходов граждан, более 2 тысяч встреч с членами СНТ, проинстуктировано более 130 тысяч жителей области.

"Есть еще много вопросов, связанных как с межведомственным взаимодействием, так и в работе с населением. Необходимо доводить до населения информацию о тех проблемах, которые существуют в пожароопасный сезон", - отметил Алексей Шутов.