В Тюменской области за сезон произошло 673 лесных пожара

В лесном фонде Тюменской области за минувший пожароопасный сезон произошло 673 пожара, огнем пройдено 193 тысяч гектаров, по количеству пожаров в сравнении с прошлым годом рост в три раза, по площади - более чем в сто раз, сообщил директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

На состоявшейся 28 октября пресс-конференции подведены итоги пожароопасного сезона 2021 года

Леонид Остроумов отметил, что нынешний пожароопасный сезон был крайне сложным несмотря на то, что в зимний период подготовились эффективно, все планы были согласованы в установленный срок, проверки, техника в наличии и готова. Причиной тому - аномальная погода: почти месяц суммарно в регионе был пятый - чрезвычайный - класс пожарной опасности по условиям погоды, еще больше месяца - четвёртый класс. Существенные осадки прошли в конце июня, в апреле-мае практически ничего не было, при этом была высокая ветровая нагрузка. Любое возгорание приобретало быстрое распространение.

Для тушения пожаров было привлечено около 450 человек из лесопожарных формирований из Свердловской, Югры, Ямала и федеральной службы Авиалесоохраны. Дополнительные ресурсы задействовали МЧС, Минобороны, помогали добровольческие объединения и местное население.

С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда ликвидировано 673 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, составила 193 тыс. га, в том числе лесная – 141 тыс. га. В прошлого году было 226 лесных пожаров, площадь 1,6 тыс. га. В этом году количество лесных пожаров увеличилось в 3 раза, площадь, пройденная огнем, увеличилась в 124 раза.

Пожароопасный сезон на территории области был открыт с 15 апреля. Во избежание осложнения лесопожарной обстановки на территории Тюменской области с 19 апреля до 20 сентября действовал особый противопожарный режим. С 20 апреля до 31 июля действовал запрет на посещение лесов гражданами.

Основной причиной возникновения пожаров является человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем, иногда речь шла об умышленных действия, связанных с выжиганием сухой растительности и та далее. До 30 июня мы были вынуждены ввести ограничения на посещение лесов и жестко контролировали его соблюдение - условия были таковы, что любое возгорание было проблемным.

В текущем году 423 лесных пожара (62,8%) возникло по вине человека. Грозовые явления стали причиной возникновения 172 лесных пожаров (25,6%). В 56 случаях (8,3%) огонь перешел с земель иных категорий.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах привлечено 196 лиц, в том числе 11 виновников лесных пожаров. 137 лиц оштрафованы за несоблюдение особого противопожарного режима.

В результате оперативного привлечения сил и средств пожаротушения более 53% лесных пожаров ликвидировано в течение первых суток с момента обнаружения. Активно привлекалась для этого авиация. Весь имеющиеся арсенал был задействован. Благодаря своевременным действиям ГБУ "Тюменская авиабаза" была обеспечена бесперебойная работа авиации по патрулированию и доставке сил и средств пожаротушения.

В настоящее время ведется подготовка к предстоящему пожароопасному сезону 2022 года. Специалисты завершают запланированные на текущий год мероприятия по противопожарному обустройству лесов и приступают к ремонту спецтехники и ее подготовке к следующему году. По прогнозам экспертов, следующий год может стать таким же сложным по пожарной опасности и вероятности возникновения природных пожаров.