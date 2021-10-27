Работодатели Тюмени выплатили по зарплатным долгам 210 млн рублей

В Тюменской области за 9 месяцев 2021 года погашены долги по заработной плате в сумме более 210 млн рублей, сообщает областная прокуратура.

С января по сентябрь тюменские прокуроры выявили 2093 нарушения в сфере оплаты труда. По фактам невыплаты заработной платы возбуждено 46 уголовных дела, из них 15 - по материалам прокуратуры.

В результате совместной деятельности прокуратуры области, правительства области, Государственной инспекции труда, следственного комитета, службы судебных приставов, налоговой службы, Росреестра в регионе за 9 месяцев 2021 года погашены долги по заработной плате в сумме более 210 млн рублей.

На 1 октября 18 организаций имеют задолженность по оплате труда на сумму свыше 60 млн рублей. Более половины долгов приходится на семь компаний, находящихся в банкротстве, в том числе "СибСтройИнвест", "Калинка-Строй", отметили в прокуратуре.