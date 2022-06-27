Работодатели Тюменской области задолжали сотрудникам 66,6 млн рублей

Долги по заработной плате перед сотрудниками восьми предприятий Тюменской области полностью погашены, работникам выплачены 12,9 млн рублей. Общая сумма задолженности составляет 66,6 млн рублей, сообщил губернатор Александр Моор на заседании региональной межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы.

"Задолженность зафиксирована в 16 организациях. Основные причины – нестабильное финансовое состояние предприятия, несвоевременная оплата договоров контрагентами, недостаток собственных оборотных средств", – сообщил губернатор, добавив, что "в конечном итоге такая ситуация нередко приводит к банкротству".

По словам Моора, в работе с проблемными организациями правительство Тюменской области рассматривает в том числе возможность оказания господдержки, "проводится поиск и привлечение инвесторов, где это возможно".

Более 55 млн рублей приходится на 11 организаций, находящихся в процедуре банкротства.

Все организации, имеющие задолженность по зарплате, находятся под контролем прокуратуры и трудовой инспекции. Участники рабочей группы договорились более оперативно обмениваться информацией, усилить координацию, чтобы повысить оперативность принятия решений, сообщается на сайте регионального правительства.

Александр Моор: