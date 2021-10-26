Тюменские депутаты проголосовали за усиление мер по соблюдению пожарной безопасности в городских лесах

Депутаты Тюменской гордумы поддержали введение штрафов за нарушение правил особого противопожарного режима в городских лесах. С предложением о внесении соответствующих изменений в Кодекс Тюменской области об административной ответственности выступил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Органы местного самоуправления при установлении особого противопожарного режима имеют право ограничивать посещение гражданами и юрлицами городских лесов муниципального значения, однако полномочий наказывать нарушителей у них нет. Если предлагаемые изменения будут внесены в Административный кодекс Тюменской области, то городские власти смогут штрафовать нарушителей особого противопожарного режима в размере от 1 до 2 тысяч рублей, сообщил замглавы города Семен Тегенцев, отвечая на многочисленные вопросы депутатов. Протоколы об правонарушениях будут составлять сотрудники администрации города, привлечения дополнительных людей и финансов не потребуется.

Санкции за нарушение требований особого противопожарного режима, который муниципалитет вправе установить при возникновении IV и V классов пожарной опасности, будут применяться в лесных массивах у ТЭЦ-2, в Верхнем бору, Комаровском и Плехановском лесных массивах, уточнил Семен Тегенцев.

Председатель городской Думы Евгений Заболотный акцентировал внимание представителей администрации на необходимости неукоснительного выполнения всех требований, которые предлагается внести в областной закон. "Вопрос очень важный. Депутаты поддерживают инициативу о внесении корректировок в Кодекс Тюменской области об административной ответственности. Это значит, что с нашей стороны контроль за соблюдением принятых мер будет усилен", – подчеркнул Евгений Заболотный.

Предлагаемые изменения в Кодекс Тюменской области об административной ответственности депутаты городской думы обсуждали в тесном взаимодействии и сотрудничестве с коллегами из регионального парламента. По итогам октябрьского заседания гордумы депутаты правотворческую инициативу поддержали. Законопроект будет направлен для рассмотрения в Тюменскую областную думу.