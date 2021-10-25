Парковки в квадрате улиц Челюскинцев – Герцена – Профсоюзной – Советской в Тюмени к декабрю станут платными

Парковки в квадрате улиц Челюскинцев – Герцена – Профсоюзной – Советской с 29 ноября переходят в платный режим работы.

Стоимость новых паркингов составит 30 рублей/час. Платный период будет действовать в будни с 7:00 до 19:00. При этом первые 15 минут – бесплатные. После окончания парковочной сессии пользователю также дается 15 минут на то, чтобы продлить парковку либо покинуть её. С19:00 до 7:00, а также в выходные и праздничные дни оплачивать паркинг не нужно.

"Сейчас в городе действует 8 муниципальных парковок, где организовано 575 мест. Показательным примером, как платный режим регулирует безопасность движения, является улица Герцена. С одной стороны действует платная придорожная парковка, где автомобили стоят упорядоченно, а также есть свободные места. На противоположной стороне все занято, и водители паркуются вторым рядом, а движущимся автомобилям приходится их объезжать. В рамках реализации второго этапа проекта еще 90 парковочных карманов общей ёмкостью 1026 мест перейдут в платный режим работы. При этом 10% отведено для парковки вредителей-инвалидов. С них плата не взимается, – рассказывает директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник.

Самым загруженным участком движения является центр города. В будни сюда приезжает порядка 10 тысяч машин. Первые платные парковки в Тюмени введены пять лет назад. За то время пропускная способность центральных улиц увеличилась на 7%, оборачиваемость составляет 4 авто на одно парковочное место в день, также водители стали тратить меньше времени в поисках свободного паркинга, отметили в администрации города.

Оплатить парковку можно через мобильное приложение "Тюменские парковки". С помощью него оплатить парковку можно воспользоваться функцией постоплаты: пользователь может оплатить паркинг до конца дня, главное – запомнить время стоянки. Также в мобильном приложении и на сайте действует поминутная тарификация.