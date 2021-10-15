Народный фронт организовал горячую линию по социальной газификации

Народный фронт совместно с Минэнерго и Минцифры открывает горячую линию по социальной газификации. Позвонив по номеру 8(800)200-34-11, граждане смогут узнать, как подать заявку на социальную газификацию, входит ли населенный пункт в программу и какая часть работ по подключению является бесплатной.

"В региональный исполком ОНФ регулярно поступают обращения жителей по поводу газификации. Люди сообщают о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться: задержки в сроках рассмотрения заявок, высокая стоимость работ внутри границ земельных участков заявителей и.т.д. Благодаря горячей линии граждане смогут не только получить исчерпывающие ответы на свои вопросы, но и рассказать о недостатках в процессе газификации, включая тарифы за потребляемый газ и проверку газоиспользующего оборудования", - отметил модератор тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" в Тюменской области Сергей Соловьев.

Все обращения на горячую линию будут переданы в профильные органы власти. Народный фронт проконтролирует сроки и качество ответов на них. Обратная связь от граждан также войдет в отчет по реализации поручения главы государства и в доклад Правительству РФ для оперативного реагирования, отметили в пресс-службе ОНФ.

В Тюменской области с 2019 года цена прокладки метра трубы выросла более чем в 1,5 раза. Так, например, подключение дома к сетям газораспределения многодетной семье из Тюмени в 2020 году обошлось бы в более чем 7 млн руб., а жителю п. Винзили Тюменского района – в 989 тыс. руб. Благодаря решению Президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина о доведении газа до границ участка без привлечения средств граждан несправедливость, ранее озвученная ОНФ, для многих граждан будет решена.