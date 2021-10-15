В лесах Тюменской области за два месяца высадили 3,3 млн сосен

11:11 15 октября 2021
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С августа по октябрь в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" в Тюменской области посажено свыше 3,3 миллиона сеянцев сосны обыкновенной на площади более 800 га, сообщили в департаменте лесного комплекса.

14 октября в Винзилинском участковом лесничестве посажено свыше 19 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на 4,5 гектара. В посадке леса приняли участие около семидесяти сотрудников департамента лесного комплекса Тюменской области, ГКУ ТО "Тюменское управление лесами", ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов". 

Теги: акции , лес , экология
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