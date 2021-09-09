В УрФО построят крупную молочно-товарную ферму

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Работа по усилению продовольственной безопасности продолжается в Уральском федеральном округе. Ежегодно наращивается производство собственных продуктов питания: мяса, молока, яиц, зерна. Только за последние дни в округе ввели в эксплуатацию самый современный в мире комплекс по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год в Тюменской области и подписали соглашение о строительстве крупной молочно-товарной фермы в Курганской области.

Она будет располагаться в селе Мальцево Шадринского района. Соответствующий документ подписали губернатор Курганской области Вадим Шумков, агроинвестор Алексей Бобров и советник президента Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

На строительство фермы потратят 400 млн рублей. Из них 70% - льготный кредит от Сбербанка и 30% - собственные средства инвестора ООО "Агро-клевер". Запустить проект рассчитывают в 2022 году. Это крупный проект не только в масштабах Курганской области, но и всей России.

"Курганская область активно занимается развитием экономики по всем направлениям. Это касается и сельского хозяйства. Такие проекты важны для пополнения бюджета региона. А наличие в бюджете средств позволяет приводить в порядок социальные объекты, ремонтировать дороги. Всё это взаимосвязано", - сказал Владимир Якушев.

К выходу на проектную мощность в 2024 году МТФ "Мальцево" обеспечит создание 18 рабочих мест дополнительно. Общее количество рабочих на ферме - 34 человека.

"Это важный проект для развития сельскохозяйственного сектора и экономики Курганской области в целом. Мы будем и дальше поддерживать такие проекты на территориях. У нас в регионе действуют различные меры поддержки для агропромышленного комплекса. Гранты на приобретение поголовья скота и сельхозтехники, льготные микрозаймы на создание мини-ферм и семейных ферм", - сказал Вадим Шумков.

Молочно-товарная ферма рассчитана на 400 фуражных коров с полным циклом выращивания молодняка. "Строительство фермы – это планомерный шаг по созданию крупного агрокомплекса в Курганской области. Новое оборудование и высокопроизводительное племенное поголовье на ферме обеспечат выручку от молочного животноводства на уровне 91 млн рублей и налоговые отчисления в бюджеты всех уровней порядка 10 млн рублей", - отметил Алексей Бобров.