Utair будет летать из Москвы в Тобольск и Новый Уренгой

Utair запускает новые рейсы из Москвы в Тобольск и Новый Уренгой, Тюмень свяжет с Краснодаром напрямую и откроет рейс из Сургута в Нягань, сообщили в пресс-службе компании.

Utair восстановил допандемийные темпы роста и открыл продажу билетов на осенне-зимний сезон В маршрутной сети — более 120 направлений по стране, по которым самолеты Utair будут выполнять около 90 рейсов ежедневно, заявили в компании.

"Мы усилили свое традиционное направление — Сибирь. Из Москвы запускаем новые рейсы в Тобольск и Новый Уренгой. Эти два маршрута востребованы у туристов и бизнес-пассажиров. Тюмень напрямую свяжем с Краснодаром. Еще запустим рейс из Сургута в Нягань в рамках развития авиаперевозок в ХМАО", — сообщил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Важным стратегическим решением на предстоящий зимний сезон было оставить в расписании летние рейсы на юг из регионов и Москвы, чтобы пассажиры могли летать на южные курорты России круглогодично. Количество рейсов на юг в этом сезоне вырастет на 40% относительно зимы 2020 года, отметили в компании.