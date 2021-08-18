Александр Моор рассказал, как власти планируют улучшить питьевую воду в Тюмени

Росводоканал пришлет в Тюмень своих специалистов, они предложат решения, которые позволят избежать ситуаций, когда из-за подъема воды в Туре в дома горожан через систему централизованного водоснабжения вместо чистой питьевой поступает вода с запахом. Об этом на прямой линии рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии.

Большая часть вопросов, поступивших на прямую линию губернатору Тюменской области, касалась питьевой воды в Тюмени. Моор напомнил, что недавно качество воды в Тюмени ухудшилось, был неприятный запах, ситуация возмутила горожан. Метелевский водозабор осуществляет забор воды из реки Туры и проблема возникла из-за того, что вода в реке быстро поднялась. Это повлияло на подъем илового осадка и качество воды резко ухудшилось. Специалисты Тюмень Водоканала, обнаружив ухудшение качества, увеличили объем угля для фильтрования, больше и чаще стали промывать фильтры, но большое количество воды уже поступило в систему, и даже после того, как очистка была налажена, потребовалось много дней для того, чтобы чистая вода заместила грязную, которая попала в сеть, описал ситуацию губернатор.

"Я считаю, что действия Водоканала могли быть чуть более расторопными, чтобы снизить количество воды грязной, поступившей в систему. Я говорил, что мы будем обсуждать эту тему с руководством Росводоканала — это головная контора Тюмень Водоканала. Такой разговор у меня состоялся с генеральным директором Михальковым Антоном Юрьевичем. Они также переживают эту ситуацию и мы договорились, что в самое ближайшее время из Москвы приедут специалисты, которые выработают решение для того, чтобы ситуация в ближайшее время не повторилась", - сообщил Моор.

Моор отметил, что по заключенной между региональным правительством, администрацией города и Тюмень Водоканалом концессии в 2024 году закончится реконструкция водоочистных сооружений, и тогда не вопросов к качеству воды возникать не должно. Пока же, как временную меру, он предложил выше по течению Туры установить пост с регулярными замерами, чтобы в случае ухудшения качества воды у специалистов было время принять необходимые меры на Метелевском водозаборе, и грязная вода не поступила в систему.