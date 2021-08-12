В Тюменской области обследуют сгоревшие леса и подсчитывают убытки от пожаров

Фото ФБУ "Авиалесоохрана"

За нынешний пожароопасный сезон в Тюменской области огнем пройдено около 190 тысяч гектаров лесного фонда, ущерб от пожаров, по предварительным данным, составил 160 млн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Александр Моор.

"У нас площадь пройденная пожарами — 190 тыс. гектаров, из них покрытые лесом — 134 тысячи. Предварительно ущерб посчитан, это 160 млн рублей. Причем нужно понимать, не на всех 190 тыс. гектарах, пройденных огнем, лес сгорел. Многие пожары в самом начале были беглые низовые, проходили по траве и большого вреда деревьям не нанесли. Наибольший вред наносят верховые пожары, они у нас тоже были, здесь, конечно, лес пострадал", - сообщил Моор.

В последние дни новых природных пожаров в регионе не фиксируется, специалисты приступили к обследованию участков леса, поврежденных пожарами, и в первую очередь тех, где были верховые пожары. После этого начнутся лесовосстановительные мероприятия:

"После проведения лесопатологического обследования будет определен объем лесовосстановления и в течение нескольких лет, в соответствии с планом, будут произведены посадки новых деревьев. Эта работа делается за счет средств федеральных субвенций, которые мы получаем в региональный бюджет".

Первый лесной пожар в регионе был зафиксирован 15 апреля, с 24 апреля в регион начали прибывать профессиональные пожарные десантники из Югры, Ямала, Свердловской области, потом привлекли группировку федеральной "Авиалесоохраны", группировку МЧС. Были задействованы 8 вертолетов, самолет Ил-76.

Губернатор отметил, что регион, исходя из опыта прошлых лет, хорошо подготовился к пожароопасному сезону, но из-за не свойственных для нашей весны природно-климатических условий: жара, сухая и очень ветреная погода, низкий уровень грунтовых вод, высохшие болота - избежать ЧС в лесах не удалось:

"Природно-климатические условия в этом году были уникальными. Когда выезжали на пожары наши сотрудники авиабазы, которые в ней работают более двадцати лет, они говорили, что такой ситуации на своей практике не помнят. Мы, исходя из среднегодовых данных по горимости, были готовы к этому пожароопасному сезону с точки зрения штатной численности сотрудников лесопожарных служб и комплектования техникой, но вся логика устройства системы борьбы с лесными пожарами такова, что ни один регион своими внутренними ресурсами, силами, средствами не сможет справиться с такой чрезвычайной ситуацией, которая была у нас весной и в начале лета".

Моор отметил, что события нынешнего пожароопасного сезона будут проанализированы, чтобы в дальнейшем исключить подобные ситуации:

"Я не могу сказать, что все хорошо. Очевидно, что сейчас, при повторении тех же условий, начнись такая же ситуация, я бы быстрее начал увеличивать группировку сил и средств, привлекая дополнительно десантников. Исходя из среднего многолетнего опыта, мы надеялись, что природно-климатические условия изменятся, но они не менялись, поэтому пожары распространялись достаточно быстро. И второй вывод, который мы можем сделать из опыта этого года - сделать более эффективной дислокацию техники и людей. Для этого мы проанализируем не только текущий сезон, но и пожары за предыдущие двадцать лет, потому что в ситуации, когда нет сильного ветра, мы обнаруживаем пожар либо с самолета, либо через камеры, пожарные приезжают на место, очень быстро локализуют пожар и тушат. У нас есть такой показатель, как процент тушения пожаров в первые сутки. В этом году мы выполняли все то же самое, но при высокой ветровой нагрузке пожар за то же самое время занимал большую площадь, его тушение требовало и больше сил, и больше времени, а в условиях, когда ветер постоянно менял направление, была и сложность в выборе тактики тушения".

Ситуацию с лесными пожарами Моор назвал важным управленческим опытом, отвечая на вопрос о главных событиях первого полугодия 2021 года. "С точки зрения управленческого опыта — это прожитый нами пожароопасный сезон. Надеюсь, что он завершен".

Татьяна Тихонова