Тюменцам разрешили посещать леса

Запрет на посещение лесов в Тюменской области введен в апреле этого года из-за большой опасности возникновения природных пожаров и продлевался вплоть до 30 июля. Сегодня губернатор Александр Моор на своей странице в "ВКонтакте" сообщил, что запрет отменен, но особый противопожарный режим продолжает действовать:

Начиная с 31 июля, запрета на посещение лесов нет. Вместе с тем, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, поэтому в случае нахождения в лесу категорически запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.

Моор отметил, что год выдался сложным - таких масштабных лесных пожаров давно не было, распространению огня способствовала жаркая, сухая и ветреная погода. Он поблагодарил всех, кто участвовал в тушении пожаров и предотвращении чрезвычайных ситуаций.