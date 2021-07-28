Тюменский бизнес приглашают принять участие в маркетинговой премии

Фото: профессиональное сообщество «Свидетели маркетинга»

Профессиональная маркетинговая премия вновь состоится в Тюмени. Прием заявок осуществляется до 31 июля. Организаторы мероприятия предлагают повысить уровень своих маркетинговых инициатив через признание лидерства в профессиональном сообществе.

В этом году были внесены несколько изменений в категории, учитывая отзывы финалистов и судей, а также развития индустрии. Принять участие можно в одной из следующих номинаций: "Лучший видеоролик", "Рекламная кампания", "Лучший сайт", "Брендинг года", "Маркетинговая интеграция в период пандемии", "PR года", "Маркетинг в соц.сетях", "Наружная реклама", "Факап года", "Зрительская симпатия", "Маркетолог года", "Подрядчик года".

"В 2019 году мы перевыполнили план по заявкам на премию в 3,5 раза. Будем надеяться, что в этом году, желающих выйти из тени будет также много. Премия нужна для того, чтобы понимать, на каком этапе развития ты сейчас находишься. Важно понимать, что это не просто награда, показуха, а результат твоих трудов и если ты им гордишься, ты обязательно будешь участвовать, чтобы получить оценку от экспертов. Подобные мероприятия, я уверена, призваны расшевелить умы профессионалов и мотивировать на постоянной основе работать идеально", - делится руководитель премии, создатель профессионального сообщества "Свидетели Маркетинга" Кристина Евграфова.

Члены жюри разберут работы участников с 3 по 10 августа, а 13 августа состоится церемония награждения. К участию допускаются проекты, реализованные с 01.01.2020 по 30.04.2021. Маркетинговая премия Тюмени организована профессиональным сообществом "Свидетели маркетинга". Премия создана для формирования нового уровня стандартов маркетинговой среды города.

Уточнить более подробную информацию и подать заявку можно на сайте.

Информационными партнерами премии выступают проект "Афиша Тюмень" и интернет-издание NewsProm.ru.