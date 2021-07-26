Рустэм Марданов: в июне годовая инфляция на Урале выросла до 6,1%.

Совет директоров Банка России 23 июля повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 6,50% годовых. Начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов отметил, что в июне годовая инфляция на Урале выросла до 6,1 % (по России - до 6,5%), и прокомментировал решение ЦБ повысить ключевую ставку:

"В июне годовая инфляция в России выросла до 6,5%, на Урале – до 6,1%. Ускорение вызвано во многом устойчивым ростом внутреннего спроса, который опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. Принятое решение по ключевой ставке направлено на возвращение годовой инфляции к 4%.

На Урале объемы промышленного производства за исключением нефтедобычи превысили допандемический уровень и продолжили расти, а потребительская активность практически полностью восстановилась. Устойчивость этих процессов во многом зависит от темпов вакцинации и нормализации эпидемической обстановки как у нас, на Урале, так и в России и в мире в целом. Новые условия сделки ОПЕК+ при наличии соответствующего спроса позволят последовательно нарастить добычу нефти в регионах Урала до докризисного уровня уже к середине следующего года, что положительно отразится на динамике выпуска.

Ситуация на рынке труда на Урале продолжает улучшаться – безработица с исключением сезонного фактора практически вернулась к уровню начала 2020 г. При этом потребность в работниках сохраняется на повышенном уровне, что стимулирует рост заработной платы по широкому кругу отраслей. Рынок труда продолжает подстраиваться под произошедшие структурные изменения и ограничения на приток иностранной рабочей силы. Дефицит работников наблюдается в строительстве, в сельском хозяйстве.

Денежно-кредитные условия для конечных заемщиков начали изменяться под воздействием повышений ключевой ставки Банка России в этом году, но еще остаются мягкими. Уровень ставок по срочным вкладам населения достиг максимальных значений за последние 11 месяцев. На Урале годовые темпы прироста розничного кредитования повысились: по потребительским кредитам по итогам июня – до 16%, по ипотечным – до 24,5%. Задолженность малого и среднего бизнеса по сравнению с июнем 2020-го выросла на 26%.

Решение Банка России ускорит подстройку процентных ставок по банковским продуктам к проводимой денежно-кредитной политике. Это, в свою очередь, приведет к росту привлекательности банковских депозитов для населения и обеспечит сбалансированный рост кредитования.

По оценкам Банка России, в II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.