АО "Транснефть – Сибирь" в первом полугодии направило 295 млн руб. на мероприятия в сфере охраны труда

АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда за первое полугодие. На обеспечение безопасных условий работы сотрудников предприятие направило 295 млн рублей.

Достигнуты показатели, свидетельствующие об эффективности мер в области противодействия распространению COVID-19, коллективный иммунитет на сегодняшний день составляет 80%. Все сотрудники проходят обязательную термометрию, усилен режим дезинфекции.

Как сообщили рамках лечебно-профилактических мероприятий проведены периодические медосмотры восьми тысяч работников, три тысячи человек прошли профилактическую вакцинацию против клещевого энцефалита. Приобретено 597 комплектов медицинских аптечек.

В отчетный период закуплен большой объем спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.

Одним из приоритетных направлений охраны труда является развитие культуры производственной безопасности и пропаганда неукоснительного соблюдения требований охраны труда, повышение знаний работников. Регулярно ведется контроль соблюдения санитарных норм и правил. Производственные объекты обеспечены знаками безопасности, табличками с поясняющими надписями и плакатами по безопасности труда. Обучение на курсах целевого назначения по охране труда с начала 2021 года прошли 643 работника.

АО "Транснефть – Сибирь" в текущем году подтвердило соответствие системы менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда требованиям стандарта ISO 45001:2018, получив соответствующий сертификат по итогам внешнего инспекционного аудита.

Для повышения культуры производства и ответственности каждого сотрудника за соблюдение требований безопасности проводится конкурс "Лучшее подразделение по охране труда". Победителем по итогам работы за 2020 год признан коллектив ЛПДС "Конда" Урайского управления магистральных нефтепроводов.

Фото предоставлены АО "Транснефть – Сибирь".