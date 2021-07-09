В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов до конца июля

Объявленный ранее по 10 июля особый противопожарный режим в регионе продлен по 30 июля. Как пояснили в Оперштабе, решение принято в связи с засушливой погодой и "необходимостью стабилизации обстановки с пожарами, а также в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций".

Напомним, по данным на утро 9 июля в области действовало 2 ландшафтных и 13 лесных пожаров.

Согласно действующему режиму, жителям и гостям региона по-прежнему запрещено разводить открытый огнь на дачных и приусадебных участках и посещать леса. Исключение сделано для тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, и для охотников. Также можно отдыхать на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности.