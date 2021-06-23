Предпринимателям Тюменской области расскажут о сельском туризме

Предприниматели из муниципалитетов познакомятся с лучшими практиками развития сельского туризма в Тюменской области. Мероприятие пройдет в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Сегодня, 22 июня, в рамках форума по развитию сельского предпринимательства "НеГород" стартовала автобусная экскурсия по Тюменскому району для предпринимателей — новая жизнь Ирбитского тракта. Предприниматели из Ярковского, Ялуторовского, Заводоуковского, Исетского, Тобольского и других районов узнают, как привлекают туристов сыровары, легко ли построить энтопарк и побывают в настоящем музее русского быта.

23 июня участников ожидает гостевое посещение глэмпинга "Морелеса" — нового для Тюменской области направления семейного отдыха. Основатель глэмпинга Ирина Катигарова расскажет о запуске объекта, концепте и управлении таким форматом.

Перспективами построения туристических маршрутов для муниципалитетов поделится Виктория Дмитриева, эксперт по сельскому туризму, руководитель туристической компании "КэтТур".

"В Тюменской области сельский туризм только начинает развиваться, — комментирует советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева. — Это благодатная почва для бизнес-старта и отличная идея для второго или третьего бизнеса уже состоявшихся предпринимателей. У городского жителя появился запрос - отдохнуть как можно дальше от города, в уединенном и живописном месте, желательно там, где не ловят телефоны".