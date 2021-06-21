Более 2,6 тыс. гектаров природных пожаров потушили в Тюменской области за сутки

За сутки на территории области ликвидировано 6 лесных пожаров на общей площади 1510,5 га 2 ландшафтных пожара на общей площади 1123 га, сообщает ОперШтаб.

На текущий момент в регионе действует 10 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 116 га, один из них возник за последние сутки на площади 2,7 га.

21 июня на территории Тюменской области в Тюменской авиазоне установлен II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность), в Тобольской, Уватской и Ишимской авиазонах – I пожарной опасности (пожарная опасность отсутствует).

Напомним, в регионе до 10 июля действует особый противопожарный режим. За нарушение гражданами запрета на посещение лесов, а также правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима виновные привлекаются к административной или уголовной ответственности в зависимости от тяжести последствий.

Татьяна Тихонова