Более 2,6 тыс. гектаров природных пожаров потушили в Тюменской области за сутки

11:33 21 июня 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

За сутки на территории области ликвидировано 6 лесных пожаров на общей площади 1510,5 га 2 ландшафтных пожара на общей площади 1123 га, сообщает ОперШтаб.

На текущий момент в регионе действует 10 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 116 га, один из них возник за последние сутки на площади 2,7 га.

21 июня на территории Тюменской области в Тюменской авиазоне установлен II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность), в Тобольской, Уватской и Ишимской авиазонах – I пожарной опасности (пожарная опасность отсутствует).

Напомним, в регионе до 10 июля действует особый противопожарный режим. За нарушение гражданами запрета на посещение лесов, а также правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима виновные привлекаются к административной или уголовной ответственности в зависимости от тяжести последствий. 

Теги: лесные пожары , охрана лесов , экология
Татьяна Тихонова

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2021