В ООО "Тюменский завод ферросплавов" прокомментировали ситуацию по поиску новой площадки для реализации инвестпроекта

Губернатор Тюменской области 16 июня объявил о решении перенести место размещения завода ферросплавов. Ранее планировалось его возвести на старой промплощадке возле Антипино. Сейчас идет подбор новой инвестиционной площадки, на которой можно будет реализовать проект с учетом мнений всех заинтересованных сторон, сообщается на сайте проекта:

16 июня 2021 года Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о нашем общем решении перенести место размещения "Тюменского завода ферросплавов".

Для нас это решение – знак уважения к людям, живущим в Тюменской области и знак доверия к региональным властям, при поддержке которых будет найдено и обустроено новое место размещения нашего инвестиционного проекта. Мы сохраняем устойчивый интерес для инвестирования в проекты на территории Тюменской области.

Мы потратили 8 лет на развитие проекта "Завода ферросплавов". Нами получен уникальный патент, благодаря которому будет построено инновационное производство, соответствующее самым высоким экологическим стандартам. Наша технология позволяет по сравнению с традиционным способом выплавки металла снизить количество выбросов на 99,98%. Наша продукция будет востребована не только на мировом рынке, но и что по-особенному важно для нас, в оборонной промышленности нашей страны.

Мы подтверждаем нашу готовность, при реализации нашего проекта на новой площадке, при реализации других инвестиционных проектов поддерживать развитие близлежащих территорий и местных сообществ: создавать рабочие места для местного населения, поддерживать благотворительные и социальные проекты.

В настоящее время Администрация Губернатора Тюменской области и местные муниципалитеты подбирают новую инвестиционную площадку, согласно поставленных Губернатором требований. После оценки предложенных вариантом мы сообщим о новом месте завода.