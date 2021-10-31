Магазин смешанных товаров появится в деревне Медведчикова Тобольского района

Предприниматель Марина Казанцева откроет новый магазин смешанных товаров откроется в д. Медведчикова Тобольского района, реализуя инвестиционный проект. Она получила поддержку местного проектного инвестиционного офиса.

Прежде Марина Казанцева арендовала помещение, сейчас решила обустроить собственный магазин, а сэкономленные на аренде деньги вложить в развитие дела. Предприниматель разработала проект нестационарного объекта торговли и обратилась в проектный инвестиционный офис, где ей оказали содействие по получению земельного участка, подключению будущего магазина к сетям энерго- и водоснабжения, водоотведения.

Нестационарные объекты торговли также уже открыты в с. Ворогушино, п. Прииртышский и д. Подрезова. Администрация Тобольского района предлагает более 50 участков для размещения нестационарных торговых точек, пишет ИА "Тюменская линия" со ссылкой на администрацию Тобольского района.