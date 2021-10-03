Жительница Нижнетавдинского района открыла магазин в СНТ

Жительница Нижнетавдинского района Ольга Третьякова открыла торговый павильон в СНТ "Сундукуль" при поддержке Центра занятости. До этого она работала специалистом в МФЦ.

"Мне помогли собрать пакет документов, составить бизнес план. На оформление ушло немного времени. В начале 2021 года мне выделил финансовую помощь в размере 192 тыс. рублей. На них я приобрела холодильники, витрины, прилавок, стеллажи, весы", - рассказала она.

В планах у Ольги Третьяковой расширить ассортимент. "В нашем СНТ больше нет магазинов, до ближайшей деревни восемь км. Люди приходят, просят привезти еще и другой товар. Не хочу стоять на месте, в следующем году планирую открыть хозяйственный отдел", - поделилась Ольга Третьякова.

По мнению предпринимательницы, очень важно трезво и осознанно принимать решения. Она уже была знакома со сферой торговли, потому что помогала маме работать в магазине. Поэтому освоить новое дело было не так сложно, пишет ИА "Тюменская линия".