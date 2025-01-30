Бизнес Тюмени вложил более 50 млн рублей на украшение города и подарки детям

Бизнес-сообщество Тюмени вложило более 50 миллионов рублей в новогоднее оформление города и подарки для детей из многодетных семей, для детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, чьи отцы выполняют свой воинский долг, сообщил глава муниципалитета Максим Афанасьев.

Афанасьев напомнил, что в преддверии праздников проводил встречу с предспринимателями, на которой обсуждалось, как создать праздничное новогоднее настроение для жителей нашего города, особенно для детей.

"Мы можем с уверенностью сказать, что нам это удалось! Многочисленные положительные отзывы в социальных сетях о новогоднем оформлении и атмосфере праздника — яркое тому подтверждение. Совместная работа показала, что синергия талантов и ресурсов способна привести к успеху даже самые амбициозные проекты. Спасибо за участие в жизни нашего города!" - написал глава города в своем телеграм-канале.