Тоболяков приглашают на первый детский книжный магазин-фестиваль

Первый в городе детский книжный магазин открылся в северо-восточной башне гостиного двора в Тобольском кремле 10 сентября. В течение месяца жители города смогут познакомиться с лучшей детской визуальной литературой авторов со всего мира.

Первым резидентом магазина-фестиваля 11-12 сентября станет издательство Ad Marginem, известное своими сериями книг об искусстве для детей и взрослых. Ассортимент магазина будет меняться, каждое издательство-резидент представит по 50 книг.

Кроме того, для читателей будут проводить встречи с авторами, мастер-классы и экскурсии. Участников ждут в гостином дворе, на Красной площади, в красной водонапорной башне и в исторической части Тобольска.

Башня на Красной площади станет первым детским книжно-туристическим центром Тобольска. Здесь откроется выставка "50 книг о городе". Книги-картинки авторов из разных стран о разных реальных и воображаемых городах и их жителях помогут детям настроиться на исследование родного города, подскажут, как он устроен, кто и как в нем живет и какой оставляет след. Коллекция составлена из книг различных издательств и музеев, в их числе "Арт-Волхонка", "Лебедев", "Манн, Иванов и Фербер", Третьяковская галерея, Garage и другие.

Посетить книжный магазин можно каждую пятницу, субботу и воскресенье до 10 октября. Время работы в пятницу — с 17 до 20 часов, в субботу и воскресенье — с 11 до 20 часов. Мероприятия бесплатные, но нужна регистрация, пишет ИА "Тюменская линия".