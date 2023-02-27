В жилом комплексе "Ново Комарово" откроется магазин крупной торговой сети

Фото пресс-службы АО "ТДСК"

В жилом комплексе "Ново Комарово" готовится к открытию продовольственный магазин популярной федеральной торговой сети "Пятёрочка".

На площади более 400 кв. м по адресу: д. Патрушева, ул. Федора Достоевского, дом 22 устанавливается оборудование и расставляются стеллажи. Новая торговая точка представит жителям района широкий ассортимент разнообразной продукции по оптимальным ценам.

Многоквартирные жилые дома, построенные Тюменской домостроительной компанией, находятся в шаговой доступности от магазина: по ул. Александра Пушкина, дом 1; ул. Федора Достоевского, 18; ул. Федора Достоевского, 20.

А с 16 марта 2023 года численность новоселов жилого комплекса "Ново Комарово" подрастет, т.к. состоится выдача ключей от готовых квартир, расположенных в доме по адресу: ул. Федора Достоевского, 22 – на 1-ом этаже которого расположился магазин "Пятерочка".

Товары на удобных стеллажах, прилавках и витринах не останутся без внимания со стороны покупателей, а благодаря близкому расположению к домам, в магазин можно будет сбегать в домашних тапочках.

Внутреннее пространство торгового зала готовится к визиту покупателей. Теперь продукты и промышленные товары можно будет купить, не выезжая за пределы "Ново Комарово".