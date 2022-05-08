Необычный социально-благотворительный магазин работает в Тюмени

В Тюмени открылся новый благотворительный магазин "Лафф-ка": он находится на улице Интернациональной, 140. Эта сеть уже хорошо знакома тюменцам: необычные секонд-хенды работают в областной столице с 2018 года.

Руководитель проекта Екатерина Дубровина рассказала корреспонденту Megatyumen.ru о том, как проект на протяжении нескольких лет помогает людям и экологии. Система проста: тюменцы отдают в дар ненужные вещи, а сотрудники секонд-хенда сортируют их, направляя в дальнейшем на продажу, переработку или в собственную мастерскую. Таким образом, ценность вещи увеличивается – она делает несколько "жизненных циклов". Вся одежда, представленная в магазине – в отличном состоянии. Здесь можно найти как недорогие вещи базового гардероба, так и одежду премиальных европейских брендов с большим дисконтом.

Среди покупателей "Лафф-ки" самые разные люди, и часть из них – те, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

− Наш проект изначально нацелен на то, чтобы помогать людям. В отличие от обычного секонд-хенда, мы несем очень большую социальную нагрузку, − отметила Екатерина Дубровина.

Вещи, которые выставлены на продажу в зале, может купить любой человек. Но есть "льготные" категории – это многодетные семьи, малоимущие, люди с инвалидностью, пенсионеры. Раз в три месяца они получают сертификаты из расчета "500 рублей на члена семьи", и на эту сумму выбирают вещи в зале.

В общей сложности вещевую помощь получают около трех тысяч человек. В месяц магазин выдает льготным категориям вещи примерно на 100-150 тысяч рублей.

Еще одна линия поддержки открыта сейчас для жителей Донбасса и Украины. Все, у кого есть украинский паспорт, могут получить сертификат на 10 тысяч рублей на одного члена семьи.