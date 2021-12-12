В Тюменском районе реализуют более 90 инвестпроектов

В Тюменском районе реализуется 91 инвестпроект с общим объем инвестиций около 20,3 млрд. рублей. Лидерами по количеству инвестпроектов в 2021 году стали поселок Боровский, Богандинское, Московское и Винзилинское муниципальные образования.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, реализация этих инвестпроектов позволит дополнительно создать почти три тысячи рабочих мест.

В этом году в реестр района включены 27 проектов, 9 из них приняты на сопровождение Инвестагентства, а 18, по инициативе глав муниципалитетов, – на сопровождение районной администрации. Среди них магазин смешанных товаров в Успенском МО, продуктов в Переваловском МО, строительство торгового центра в Червишевском МО, комплекса гостевых домов и агротуристического комплекса в Онохинском МО, торгового центра в п. Боровский, магазина-пекарни в Каменском, ягодной фермы в Богандинском, склада сельхозпродукции в Мальковском МО, тепличного комплекса в Чикчинском. В уходящем году в районе уже реализовано 14 проектов, еще шесть планируется завершить до конца года.

В районе активно развивается туристическое направление. С 2020 года работают пять экскурсионных программ: посещение этностойбища "В гости к народам Севера", "Деревенские встречи" в доме-музее истории крестьянского быта в д. Насекина, "Сыр всему голова" с посещением сыроварни и сел Кулаково и Каменка, тур по горячим термальным источникам "Сибирские термы. Горячее сердце Тюмени", экскурсия на акваферму в Червишево "Рыба моей мечты". В 2021 году стартовали еще две экскурсионные программы: "Сладкие истории" в Каменском МО, на которой пасечники рассказывают о пчеловодстве и угощают медом, а также "Истории Тобольского тракта". Она посвящена судьбам известных уроженцев близлежащих сел, включает дегустацию местной кухни.