Три инвестпроекта в сфере АПК реализуются в Тюменской области

В 2022 году продолжилась реализация инвестпроекта "Племенной репродуктор индейки 2-го порядка на 12 млн. инкубационных яиц" в Исетском районе. Недавно предприятие запустили, участие в торжественном мероприятии принял президент страны Владимир Путин. Количество производимых ООО "Племенная индейка" яиц позволит снизить зависимость от импорта. Инкубационное яйцо будет получено во II квартале 2023 года. Выход на проектную мощность запланирован в IV квартале 2023 года. Строительство нового комплекса также позволит создать в сельской местности не менее 200 новых рабочих мест.

ООО "ТК ТюменьАгро" в этом году продолжило строительство 4 очереди тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте. Планируется дополнительное введение 18 гектаров круглогодичного производства свежих томатов и черри в объеме около 9 тысяч тонн в год. При выходе на проектную мощность в 2024 году это позволит обеспечить население Тюменской области помидорами собственного производства на 116%.

В стадии реализации инвестиционный проект по строительству завода по глубокой переработке гороха АО "ПРОТЕИНСИБ". В результате реализации данного проекта в Тюменской области будет создано уникальное производство по глубокой переработке гороха, не имеющие аналогов в России. Продукт переработки - изолят горохового белка имеет высокий экспортный потенциал, сообщает АиФ-Тюмень.