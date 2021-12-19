В Уватском районе реализуют новые инвестпроекты

Восемь проектов вошли в инвестиционный профиль Уватского района. В их числе строительство двух объектов придорожного сервиса, пилорамы и деревообрабатывающего цеха, автомобильной заправочной станции, логистической базы под хранение товарно-материальных ценностей.

Как сообщили в пресс-службе администрации района, проекты оформят в дорожную карту с указанием планируемых инвестиций, количества создаваемых рабочих мест, сроков реализации и действий администрации при их сопровождении. Всего в реестре инвестиционных проектов 24 программы по созданию нового и расширению существующего бизнеса.

В Соровом и Демьянском сельских поселениях построят здания под размещение деревообрабатывающего производства и сервисного центра для грузового автотранспорта.

Кроме того, в районе продолжится работа по развитию туристического направления. В первом квартале 2022 года состоится совещание с участием руководителей организаций и предпринимателей в сфере туризма, пишет ИА "Тюменская линия".