В большинстве районов Тюменской области сохраняется чрезвычайная степень пожарной опасности

На территории Тюменской области в Ишимской и Тюменской авиазонах на 15 июня установлен V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Тобольской авиазоне – IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности), в Уватской авиазоне – III класс пожарной опасности (низкая степень пожарной опасности), сообщили в департаменте лесного комплекса.

В Тюменскую авиазону входят Армизонский район, Заводоуковский городской округ, Исетский, Нижнетавдинский, Омутинский, Тюменский, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский районы. К Ишимской авиазоне относятся Абатский, Аромашевский, Бердюжский, Викуловский, Голышмановский, Ишимский, Казанский, Сладковский, Сорокинский районы.

По погодным условиям 16 и 17 июня в Ишимской и Тюменской авиазонах прогнозируется V класс пожарной опасности, в Тобольской – IV, в Уватской авиазоне – I-II класс пожарной опасности.

Напомним, режим ЧС сохраняется в лесах на территории Вагайского района, во всем регионе до 20 июня действует особый противопожарный режим. Частные лица могут находиться на территории лесов только в специально отведенных рекреационных зонах. Запрещено разводить огонь на дачных и приусадебных участках.