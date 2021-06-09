Тюменцам рассказали, кому можно посещать леса, когда действует особый противопожарный режим

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки ОперШтаб Тюменской области с 9 июня отменил режим ЧС в лесах регионального значения. На территориях, где обстановка остается напряженной, введен режим повышенной готовности. Это Тюменский, Исетский, Нижнетавдинский, Ярковский, Тобольский и Уватский районы. В Вагайском районе режим ЧС муниципального характера сохраняется. Помимо этого, по 20 июня включительно в регионе действует введенный ранее особый противопожарный режим.

Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович разъяснил порядок действия данного режима и напомнил, что в соответствии с постановлением 210-п в регионе до 20 июня включительно посещение гражданами лесов запрещено. В лесах могут находиться только те, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, также разрешено отдыхать на лесных базах отдыха, сообщает ОперШтаб.