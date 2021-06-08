В семи районах Тюменской области сохраняется запрет на посещение лесов

Режим ЧС в лесах регионального значения Тюменской области отменен с 9 июня, однако в шести муниципальных районах еще есть риски возникновения новых природных пожаров. К ним относятся Тюменский, Исетский, Нижнетавдинский, Ярковский, Тобольский и Уватский районы.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой региональные власти на перечисленных территориях вводят с 9 июня режим повышенной готовности, а это значит, что посещать леса в данный районах по-прежнему нельзя. Запрет распространяется и на лесные массивы Вагайского района - там продолжает действовать режим ЧС в лесах муниципального характера.

По данным регионального диспетчерского пункта ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", за предыдущие сутки в регионе было зафиксировано 2 лесных пожара на общей площади 4,2 га. Действовало 18 лесных пожаров, в том числе локализованных, ликвидировано 2 лесных пожара на общей площади 3,2 га.

9 и 10 июня в Ишимской и Тюменской авиазонах прогнозируется V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности), в Тобольской авиазоне – IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности), в Уватской авиазоне – II класс пожарной опасности (низкая степень пожарной опасности).