ТюмГУ получит грант Правительства РФ на поддержку НОЦ

Фото управления стратегических коммуникаций ТюмГУ

Более 1,2 млрд рублей направят на поддержку научно-образовательных центров мирового уровня в 2021 году. Перечень получателей грантов своим распоряжением утвердил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В число 10 участников НОЦ вошел и Тюменский государственный университет.

Список получателей был определён советом, который возглавляют вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник Президента России Андрей Фурсенко. Гранты предоставляются по результатам деятельности этих центров в 2020 году. Каждый победитель получит свыше 127 млн рублей.

Критериями отбора были результаты деятельности НОЦ за прошлый год. Как прокомментировал ректор ТюмГУ Иван Романчук, именно у Западно-Сибирского научно-образовательного центра зафиксировали самый высокий темп прироста по количеству созданных высокотехнологических рабочих мест.

"И останавливаться на достигнутом мы не собираемся. В планах – продолжать активно создавать условия и рабочие места, в том числе для молодых исследователей, развивая сеть молодежных научных лабораторий", - сообщил он в своем Instagram.

Иван Романчук также добавил, что в ТюмГУ приезжают перспективные ученые из ведущих зарубежных и российских научных центров, университетов. Их привлекает возможность работать в международных коллаборациях, стажироваться в лучших научных организациях, грантовая поддержка и стипендии.

"Дополнительная поддержка со стороны федерального правительства позволит усилиться и сделать прорыв в востребованных направлениях", - подытожил ректор.

Отметим, также гранты получат Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Северный (Арктический) федеральный университет им. Ломоносова, Уральский федеральный университет, Кемеровский государственный университет, Пермский федеральный исследовательский центр, Центр содействия научно-образовательной деятельности Нижегородского НОЦ, АНО "Институт регионального развития", Управляющая компания НОЦ Республики Башкортостан, Научно-образовательный центр мирового уровня "ТулаТЕХ".

Научно-образовательные центры мирового уровня – инновационные площадки, объединяющие образовательные и научные организации с бизнесом. Цель – выстроить современную модель исследований и разработок для технологического развития страны. По указу Президента в ближайшие годы в России должно быть создано не менее 15 таких центров в рамках национального проекта "Наука", сообщили в пресс-службе правительства РФ.