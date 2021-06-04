В Тюменской области сохраняется сложная лесопожарная ситуация

Фото предоставлено пресс-службой Рослесхоза

Сложная лесопожарная ситуация сохраняется в Тюменской области. По ситуации на 3 июня, в Тюменской области велось тушение 20 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 1 157 га, в том числе локализовано 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 817 га, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

Сроки дотушивания локализованных пожаров в регионе увеличены в связи с продолжительным действием высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности и ветреной погодой. Помощь региональным лесным службам в тушении лесных пожаров оказывают 296 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана".

В целом по стране весенний пик лесных пожаров в большинстве регионов пройден, сообщили на заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров, которое состоялось 3 июня под председательством замглавы Рослесхоза Александра Агафонова. На обратной связи в режиме ВКС находились региональные лесные ведомства Тюменской, Новосибирской, Томской областей, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).

Основной причиной лесных пожаров весной стал переход в лес огня от палов сухой травы с земель сельхозназначения, запаса и иных категорий. В начале лета в регионах, вызванных на заседание, и еще в ряде других, расположенных на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке, такие риски всё еще сохраняются. Региональным лесным ведомствам поручено усилить работу по противодействию палам, привлечь достаточное количество сил и средств на тушение лесных пожаров, своевременно задействовать межрегиональные лесопожарные силы.