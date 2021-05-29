В начале июня начнется первый этап обязательной маркировки молочной продукции

Эксперимент с обязательной маркировкой стартовал в России еще в 2019 году, но тогда это коснулось только непродовольственных товаров. В 2021 году нововведение добралось и до продуктов питания. С 1 июня будет постепенно вводиться маркировка всей молочной продукции.

Основная цель маркировки – обезопасить потребителя, предлагая ему только проверенный и качественный продукт. На каждый товар наносится специальный код идентификации – Data Matrix, в котором зашифрована необходимая информация. Код маркировки молочных продуктов, включает в себя четыре группы данных – код товара, индивидуальный серийный номер упаковки молочной продукции, дату окончания срока годности продукции и код проверки. Производитель может наносить его на упаковку продукта или на крышку ПЭТ-бутылки при производстве или в момент этикирования.

Благодаря маркировке на товарах любой желающий может проверить качество продукта еще в магазине. Для этого нужно отсканировать код в мобильном приложении "Честный знак". С помощью такого общественного контроля удастся сделать рынок торговли более прозрачным для потребителя.

Производителям молочной продукции придется маркировать молоко, сливки, сливочное масло, сгущенку, йогурты, кефир и другие кисломолочные продукты, мороженое, сыр и творог. Молочные продукты, которые были произведены до даты начала обязательной маркировки, могут быть реализованы до окончания срока годности.

Не маркируются только товары в единичной упаковке весом менее 30 граммов, питание для детей до 3-х лет, специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание, а также продукция, упакованная непромышленным способом в магазинах розничной торговли.

Для работы с маркированной продукцией необходимо пройти несколько этапов:

1) Зарегистрироваться в системе маркировки;

2) Производителям научиться маркировать продукцию: подключиться к маркировке, приобрести оборудование для печати этикеток;

3) Продавцам научиться принимать маркированное молоко: подключиться к ЭДО и маркировке, приобрести оборудование для сканирования марок;

4) Научиться продавать маркированное молоко. Для производства, импорта и опта: подключить ЭДО для отправки документов. Для розницы: обновить прошивку кассы, подключиться к ОФД, поставить 2D-сканер на место кассира.

Вводиться обязательная маркировка будет в несколько этапов. Производители мороженого и сыров уже с 1 июня обязаны наносить код и отчитываться о вводе товара в оборот. Далее, с 1 сентября, нововведения коснутся производителей товаров остальных подгрупп сроком годности более 40 дней. А с 1 декабря маркироваться будут все молочные продукты сроком годности менее 40 дней.

В розничной продаже нововведения вступят в силу с 1 декабря – выбытие маркированной продукции необходимо будет фиксировать через онлайн-кассы. Отгрузка и прием маркированной продукции, с 1 сентября, будут сопровождаться обязательным обменом электронных УПД.

Маркировка не обойдет стороной и фермерскую продукцию. С 1 декабря 2022 года фермеры будут обязаны маркировать свой товар при прямых продажах и через собственную розницу.

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