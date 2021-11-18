Новости маркировки: какие нововведения ждут до конца 2021 года?

Эксперимент с обязательной маркировкой стартовал в России еще в 2019 году. С 1 декабря 2021 года в силу ступят изменения, связанные с работой с маркированными товарами.

Напомним, маркировка – это регистрация и учёт продукции в государственной системе "Честный ЗНАК". Это позволяет без труда отследить весь путь товара от производства до продажи.

Маркировка помогает повысить качество товаров для потребителя, защитить рынок от нечестной конкуренции, вывести продавцов из теневой экономики и избавиться от контрафактной продукции. На данный момент маркировка обязательна для следующих категорий товаров: табак, шубы, обувь, лекарства, молочная продукция, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и покрышки, товары легкой промышленности, духи и туалетная вода. Но с 1 декабря 2021 года запланировано введение обязательной маркировки еще и для продуктов, которые хранятся до 40 дней.

Кроме того, с этой даты начнут действовать новые штрафы за нарушения при работе с маркированным товаром. Так, за поддельные средства идентификации будет грозить уголовная ответственность. Нарушения разделены на два больших блока – маркированные продовольственные и непродовольственные товары. Условием для применения этой статьи является крупный или особо крупный размер правонарушения. Для продовольственных товаров это сумма в 400 тыс. рублей, для непродовольственных – 2 млн. 250 тыс. рублей. Особо крупным размером правонарушения для продовольственных товаров является сумма свыше 1,5 млн. рублей, для непродовольственных товаров – 9 млн. рублей.

Санкция по непродовольственным товарам – штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы до 3 лет. За те же правонарушения, совершенные группой лиц или в особо крупном размере, срок может быть увеличен до 4 лет. По продовольственным товарам при крупном размере – сумма штрафа возрастает до 400 тыс. рублей. При особо крупном размере – штраф до 700 тыс. рублей либо лишение свободы до 6 лет.

Важно, что наказание распространяется не на компанию, а на конкретного исполнителя или ответственного за работу с маркировкой. В общем случае это может быть владелец компании. Вместе с тем работа в компании может быть расценена как правонарушение, совершенное группой лиц, что автоматически переводит его в раздел "особо крупного".

С 1 декабря в список нарушений добавляется "использование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров". Если после этой даты будет выявлена такая продукция в крупном или особо крупном размере, то будет применена статья 171.1 УК РФ с указанными выше санкциями. Даже если вы не наносили такие средства идентификации на продукцию, а просто ее приобрели у недобросовестных производителей, то понесете ответственность как владелец и участник оборота. Чтобы этого избежать, нужно проверять коды идентификации при приемке продукции от ваших поставщиков.

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