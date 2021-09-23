Компания "Золотые луга" готова к введению обязательной маркировки всей молочной продукции

До финального этапа обязательной маркировки молочной продукции осталось меньше трех месяцев. Подготовку к переходу на новый формат завершает компания "Золотые луга". Производитель успешно выполнил первые два этапа и готов к последнему, сообщили в пресс-службе предприятия.

Эксперимент с обязательной маркировкой стартовал в России еще в 2019 году, но только в 2021 году он добрался до продуктов питания. С 1 июня вступили в силу требования по обязательной маркировке сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее.

Напомним, что маркировка – это регистрация и учёт продукции в государственной системе "Честный знак". Ее основная цель – обезопасить потребителя, предлагая ему только проверенный и качественный продукт.

На каждый товар наносится специальный код идентификации – Data Matrix, в котором зашифрована необходимая информация. Благодаря маркировке любой желающий может проверить качество продукта еще в магазине. Для этого нужно лишь отсканировать код в мобильном приложении "Честный знак".

"Золотые луга" работают с маркировкой с первого этапа ее внедрения: тогда специальный код требовался для категории "сыры". Как рассказала заместитель генерального директора АО "Золотые луга" Марина Замятина, подготовка к этому событию началась заранее. Компания зарегистрировалась на официальном сайте Центра развития перспективных технологий "Честный знак" (ООО "Оператор-ЦРПТ") и подписала с оператором договор о сотрудничестве.

"Выгрузили полный каталог продукции на сайт, а затем нашли агрегатора – подрядчика, который поможет нам автоматизировать печать этикеток с нанесённой маркировкой и обеспечит синхронизацию с 1С, сайтом ЦРПТ и принтером для печати этикеток. Этап тестирования стартовал 1 мая, с 1 июня мы обеспечили маркировку всего ассортимента сыров", - отметила Марина Замятина.

Второй этап начался с 1 сентября 2021 года, новые правила действуют на молочную продукцию со сроком годности более 40 суток. У компании "Золотые луга" под эту категорию попадает молоко длительного срока хранения (ультрапастеризованное). Продукт поступает в продажу с нанесенным QR-кодом.

На сегодняшний день один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири полностью готов к работе с новыми требованиями.

"Когда у нас только поступило задание подготовиться к маркировке, мы запросили коммерческие предложения у нескольких интеграторов. Изучив все предложения, мы пригласили двоих интеграторов съездить к нам на производство в Ситниково, чтобы посмотреть, как все устроено. По итогу мы решили сотрудничать с компанией из Челябинска. На данный момент договор уже подписан, решение есть по всем видам продукции", – поделилась Марина Замятина.

Для внедрения обязательной маркировки компания "Золотые луга" вынуждена изменить дизайн упаковки практически для всей продукции. При этом все производственные линии будут сохранены, объемы выпускаемой продукции останутся на прежнем уровне.

Тем не менее, из-за нововведений возрастает себестоимость, поэтому неизбежно и повышение итоговой цены – и такая тенденция будет характерна для всего рынка молочной продукции по России.