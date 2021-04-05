В России расширен список товаров, обязательных для маркировки

В текущем году перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, увеличен. Теперь туда добавлены товары лёгкой промышленности, шины и некоторые виды молочной продукции. Помимо этого, надо маркировать табак, шубы, обувь, одежду, постельное и кухонное бельё, лекарства, фотоаппараты, лампы-вспышки, духи и туалетную воду.

Ситуация с маркировкой меняется постоянно. Государство регулярно добавляет новые виды продукции и товарные группы. Так, сегодня для некоторых групп товаров маркировка проходит в экспериментальном режиме. Это значит, что, возможно, их добавят к списку обязательных. Это кресла-коляски (эксперимент проходит с 01.09.2019 по 01.06.2021), велосипеды (с 16.09.2019 по 01.06.2021), упакованная вода (с 01.04.2020 по 01.03.2021), пиво и пивные напитки (запуск планируется с 01.04.2021, но нормативные документы пока не утверждены).

Идея маркировки заключается в том, что каждый экземпляр товара получает свой уникальный идентификатор — цифровой код. Он наносится на упаковку в виде двухмерного штрих-кода. Далее с его помощью можно проследить весь путь товара от производителя до конечного потребителя.

Для работы с маркированным товаром рознице необходимо самостоятельно маркировать товарные остатки. То есть производители наносят коды только на продукцию, которая выпускается после старта обязательной маркировки. В свою очередь, магазину может потребоваться маркировать продукцию на складах: определять остатки, описывать их, заказывать коды маркировки. Также нужно обязательно использовать систему электронного документооборота, только через неё передаются документы, сопровождающие маркированные товары. Кроме этого, при продаже маркированного товара покупателю необходимо сканировать код маркировки. При этом информация о продаже включается в фискальный документ и отправляется оператору фискальных данных (ОФД) и в систему "Честный знак". Сканирование кодов маркировки также может понадобиться при приёмке партии.

Для работы с маркировкой необходимо наличие электронной подписи, регистрации в "Честном знаке", сканера кодов Data Matrix, онлайн-кассы с фискальным накопителем и ОФД, кассовой программы.

Розница может покупать и продавать маркированные товары двумя способами. Первый заключается в том, что приёмка осуществляется напрямую через ЭДО. В этом случае для продажи достаточно, чтобы касса просто могла сканировать код маркировки и отправлять его вместе с фискальными данными в ОФД. Второй способ - через кассовые сервисы, которые интегрированы с ЭДО. Их предлагают разработчики онлайн-касс и товароучётных систем.

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