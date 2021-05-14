Тюменцам запретили посещать лесные базы отдыха и усилили патрули у лесов

Жители Тюменской области временно не смогут посещать базы отдыха, располагающиеся в региональных лесах. Запрет обусловлен действующим в регионе режимом ЧС. Об этом сообщил директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

"Посещение лесов для всех под запретом. Исключение только для тех, кто принимает участие в тушении природных пожаров. Базы отдыха, использующие в рекреационных целях, лесные массивы, посещать тоже нельзя", - пояснил Остроумов.

В связи со сложной пожарной ситуацией, в лесах региона с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации. Специально сформированные межведомственные патрули следят за тем, чтобы население соблюдало установленные режимом требования и препятствует. В выходные эта работа будет усилена, к патрулированию планируется привлечь дополнительные силы полиции, а также СМИ для более широкого освещения мероприятий, отметил директор департамента лесного комплекса.

Татьяна Тихонова