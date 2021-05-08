Тюменцам до 1 июня запретили ходить в лес

Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области по 31 мая.

Согласно постановлению регионального правительства от 19.04.2021 № 210-п "О введении особого противопожарного режима" жителям региона запрещается:

❌посещение лесов (за исключением граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, охотников) - до 31 мая включительно.

❌разведение костров, сжигание ТБО, травы и мусора на территориях садоводческих и огороднических товариществ;

❌приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов (за исключением приготовления и приема пищи в специально отведенных зонах, предусмотренных на территориях поселений и городских округов, а также на территориях объектов общественного питания).

Предприятиям и организациям, независимо от организационно-правовой формы, запрещается проведение пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов, сжигание стерни и пожнивных остатков, разведение костров на полях, сжигание мусора.

Актуальный текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ОперШтаб.