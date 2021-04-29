На стратегической сессии Западно-Сибирского НОЦ обсудили инновационные проекты

Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Очередная стратегическая сессия Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) в Тюменском Технопарке объединила почти 300 участников – представителей университетов, академических и прикладных научных организаций, а также реального сектора экономики. Эксперты объединили свои усилия для выработки новых решений в продвижении научно-технологических проектов от идеи до конкретного, коммерциализируемого продукта, отвечающего мировым стандартам.

"Формулируя критерии успешности научно-технических проектов, входящих в программу НОЦ или претендующих на это, мы ставим перед их командами задачу формирования бизнес-партнерств с обязательной долей частных инвестиций в эти проекты", – подчеркнул на пленарной сессии губернатор Тюменской области Александр Моор.

В ходе сессии были заслушаны отчёты о реализуемых в регионе пяти научных проектах с участием ведущих мировых учёных из России, Германии, Нидерландов, Финляндии и Швейцарии, финансируемых за счёт мегагрантов Тюменской области. Три таких проекта выполняются в Тюменской государственном университете. Одним из самых горячо обсуждаемых направлений исследований и разработок стало создание в ЗапСибНОЦ нового карбонового полигона

"ТюмГУ имеет значительный опыт в исследовании глобальных изменений климата, землепользования и биоразнообразия. Мы участвуем в крупных международных проектах, сотрудничаем с ведущими научными центрами мира. Особый интерес партнеры проявляют к созданию нового карбонового полигона под эгидой Западно-Сибирского НОЦ, в их числе – компания "СИБУР". Это будет единый "зонтичный" проект на базе ТюмГУ, охватывающий широкий спектр фундаментальных и прикладных научных задач", - прокомментировал ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук в своем официальном аккаунте Instagram.

Большой интерес участников стратегической сессии вызвали новые проекты, предложенные для включения в программу деятельности ЗапСибНОЦ. Среди них проекты, направленные на технологический контроль инфраструктурных объектов в Арктике в условиях растепления многолетнемёрзлых грунтов, разработку новых технологий строительства автомобильных дорог в условиях Севера, цифровизацию системы бесштанговой добычи нефти и другие. Немалую долю предложенных к включению в программу НОЦ проектов составляли социо-гуманитарные, охватывающие культурологию, философию.

Кроме того, в планах – сформировать новое образовательное пространство в регионе. Иван Романчук отметил, что ТюмГУ ведет переговоры с ТИУ о переходе на модель 2+2+2, которая позволит создавать индивидуальные образовательные продукты под конкретные задачи индустрий и проектов НОЦ.

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