Партия пенсионеров предлагает выходить на пенсию не по возрасту, а по достижению трудового стажа

Минтруд предложил упразднить институт потребительской корзины, поскольку МРОТ теперь определяется на основе медианного дохода и составляет 12 792 рубля.

Можно ли жить на такие деньги? На это ответили сами россияне в опросе: только 11% россиян хватило бы для достойной, по их мнению жизни, дохода менее 50 тысяч рублей. Да и те, скорее всего, говорили не о сумме, не дотягивающей даже до 13 тысяч.

Владимир Селиванов - председатель правления регионального отделения ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ в Тюменской области:

"Статистика ужасает. И ведь это касается работающих людей. А если говорить о пенсионерах, то их положение настолько бедственное, что Совет Федерации разработал законопроект, который даст право на внесудебный порядок банкротства тем гражданам, единственным доходом которых является страховая пенсия. России сейчас нужен не закон, как банкротить пенсионеров по упрощенной системе, а справедливая социальная реформа, которая будет направлена на повышение уровня жизни всех граждан и людей старшего возраста в первую очередь.

Кроме того, ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ предлагает осуществлять выход на пенсию не по возрасту, а по достижению трудового стажа, как у военных. Мы считаем, что размер минимальной пенсии должен составляет не менее 75% от средней зарплаты в стране, а в трудовой стаж нужно включить годы учёбы в колледжах, институтах, срок службы в армии.

Ну и одна из самых важных задач нашей партии – добиться ликвидации Пенсионного фонда. ПФР – лишнее звено в системе пенсионного обеспечения. Пенсионные отчисления, на основе которых формируется размер будущих и нынешних пенсий, благодаря несовершенству действующего законодательства, по сути, превратились в дополнительный налог, взимаемый с работодателей. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ будет добиваться передачи функций по пенсионному обеспечению от ПФР в адрес федерального бюджета".