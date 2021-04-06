Евгений Заболотный и Руслан Кухарук предложили наградить двух медиков знаком "За заслуги перед городом Тюменью"

Вопрос о награждении знаком "За заслуги перед городом Тюменью" рассмотрит комиссия по поощрениям гордумы 7 апреля. Кандидатуры Евгения Наумова и Светланы Рубцовой внесли председатель городской думы Евгений Заболотный и глава Тюмени Руслан Кухарук.

Под руководством Евгения Наумова проходило становление и развитие службы медицины катастроф Тюменской области. В период пандемии на базе центра медицины катастроф была организована работа транспортных бригад перевозки пациентов с COVID-19.

Евгений Михайлович часто встречается со школьниками и студентами, проводит мастер-классы по оказанию первой помощи. Награжден Благодарственным письмом президента Российской Федерации, Почетной грамотой Минздрава РФ, отмечен нагрудным знаком "Отличник здравоохранения".

За 35 лет работы фельдшер станции скорой медицинской помощи Светлана Рубцова отмечена Благодарностью министра здравоохранения России, медалью "За верность профессии" и другими наградами. Светлана Рубцова занимается обеспечением сотрудников выездных бригад и подстанций скорой медицинской помощи необходимыми лекарствами.

Во время пандемии Светлана Петровна уделяла особое внимание бесперебойному снабжению структурных подразделений станции скорой медицинской помощи средствами индивидуальной защиты.

"Из-за пандемии медики столкнулись с новыми вызовами. На передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, рискуя здоровьем, они спасают жизни тюменцев. Это настоящие герои нашего времени, с честью выполняющие свой долг. Мы должны отметить их заслуги и поблагодарить за работу", - считает председатель гордумы Евгений Заболотный.

Напомним, что очередное заседание Тюменской городской думы запланировано на 29 апреля.