Гендиректора тюменского АО обвиняют в сокрытии от налоговой 9 млн рублей

16:00 02 апреля 2021
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Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора акционерного общества "Мехстрой". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам в особо крупном размере).

У акционерного общества была большая задолженность по налогам и страховым взносам. В 2019 году налоговая инспекция вынесла решения о приостановлении операций по расчетным счетам организации и выставила инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств, поступавших на счет.

По версии следствия, руководитель в целях уклонения от погашения недоимки стал производить расчеты с кредитором, минуя расчетные счета акционерного общества. Таким способом в январе 2020 года было сокрыто более 9 млн рублей. 

Прокуратура Тюменской области направила материалы уголовного дела в Центральный районный суд Тюмени.

Теги: налоги
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