Тюменские предприниматели начали получать статус социальных предприятий

В январе этого года стартовала заявочная кампания по признанию предприятия социальным. Предприниматели, которые работают в социальной сфере, могут подать документы в перечень социальных предприятий. Это дает право претендовать на финансовую поддержку от государства — предприниматели могут получить гранты до 500 тысяч рублей.

Чтобы претендовать на финансовую поддержку от государства, предприниматель должен соответствовать условиям, а именно: вступить в перечень социальных предприятий, пройти обучение и быть готовым к софинансированию.

Денежные средства можно будет направить на реализацию расходов, связанных с реализацией нового бизнес-проекта или расширения деятельности в рамках действующего бизнес-проекта в сфере социального предпринимательства. Например, аренда или ремонт нежилого помещения, приобретение оборудования и основных средств, выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). Также грант можно задействовать для оплаты работ по технологическому присоединению к объектам инженерной инфраструктуры и другие направления расходования.

Например, индивидуальный предприниматель Александр Заборский, руководитель Школы программирования CODDY, планирует запускать новый класс. А Инна Нестерова, владелица Музея крестьянского быта в деревне Насекина, хочет провести реконструкцию подворья, организовать новые мастерские, создать на территории музей деревянного зодчества, а также расширить пространство для приема гостей.

Прием документов для признания предприятия социальным продлится до 1 мая 2021 года.