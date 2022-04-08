Тюменская область по графику выполняет запланированные по нацпроектам мероприятия

Более чем на 6 миллиардов рублей заключено контрактов в целях реализации национальных проектов в Тюменской области к началу апреля 2022 года. Это свыше 68 процентов от годового плана.
Об этом доложил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов на очередном онлайн-совещании по реализации национальных проектов, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.
На осуществление национальных проектов в регионе выделено 18,4 миллиарда рублей, из них уже использовано по назначению 3,8 миллиарда, что составляет более 20 процентов от годового плана.
Из общей суммы самыми емкими по расходам в 2022 году являются нацпроекты "Здравоохранение" - более 4,6 млрд рублей, "Жилье и городская среда" – свыше 4,3 млрд, "Безопасные и качественные дороги" – более 2,8 млрд рублей.
Александр Моор подчеркнул, что нужно безусловно придерживаться "графика контрактования и финансирования для успешной реализации национальных проектов в регионе".
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