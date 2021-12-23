Тюменская область профинансировала на 90% реализацию нацпроектов в регионе

15:05 23 декабря 2021
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По данным на 30 ноября 2021 года, почти 90% расходов на реализацию национальных проектов в Тюменской области профинансировано. Средний уровень данного показателя по России на 1 декабря составляет 76%, сообщается на портале органов государственной власти ТО.

"Реализация национальных проектов "Экология" и "Безопасные и качественные дороги" профинансирована в регионе к началу декабря на 100%, нацпроекта "Культура" – на 99%, нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" – на 94%, нацпроекта "Демография" – на 91%, нацпроекта "Жилье и городская среда" – на 89%", – сообщил онлайн-совещании по реализации национальных проектов директор регионального департамента экономики Максим Скворцов.

Общий объем экономии бюджетных средств при реализации нацпроектов составил 88,4 млн рублей. Финансовое обеспечение реализации национальных проектов на 2021 год должно быть завершено в полном объеме и в установленные сроки, подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

 

 

Теги: Александр Моор , бюджет , нацпроекты , финансирование
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